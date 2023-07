Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei hält betrunkenen Mann auf gestohlenem Pedelec an

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 11.07.2023 gegen 20:50 Uhr, hielten eingesetzte Beamte einen Fahrradfahrer (33) auf der Herzogstraße in Elberfeld an. Zuvor beobachtete ein 29-jähriger Zeuge, wie der Täter in der Friedrich-Ebert-Straße ein Fahrradschloss gewaltsam aufbrach und mit dem Pedelec davonfuhr. Unverzüglich nahm der Zeuge die Verfolgung auf und informierte die Polizei. In der Herzogstraße trafen die eingesetzten Beamten den 33-Jährigen an. Bei der Sachverhaltsaufnahme nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Da der Täter zudem zweifelhafte Angaben zum Erwerb des Pedelecs angab, stellten die Beamten das Rad sicher. Unterdessen meldete sich eine 54-Jährige Wuppertalerin bei der Polizei und machte Angaben zu einem gestohlenen Pedelec. Sie konnte nachweisen, dass sie die Eigentümerin des sichergestellten Fahrrads ist. Das Elektrofahrrad händigten Polizisten der Frau am selben Abend wieder aus. Der Täter musste eine Blutprobe abgeben und wurde in Gewahrsam genommen. (ar)

