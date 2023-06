Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Einbruch in Lagerhalle, Diebstahl u.a. von Solarmodulen, Wechselrichtern und Stromspeichern

Sollwitt/Kreis Nordfriesland (ots)

In der Nacht von Freitag (23.06.23) auf Samstag (24.06.23) wurde in eine Lagerhalle in der Süderstraße in Sollwitt eingebrochen. Die Täter gelangten in die Halle, indem sie zuvor eine Tür gewaltsam öffneten. Aus der Halle entwendeten die unbekannten Täter etliche Kartons mit Solarmodulen und außerdem Wechselrichter, Stromspeicher und Steuerungsgeräte im Wert von ca. 100000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Einbruchs übernommen und fragt: Wer hat Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet, die mit diesem Einbruch in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell