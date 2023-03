Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Auseinandersetzung endet mit Verletzungen

Am Mittwoch schlug in Biberach ein 44-Jähriger zu.

Ulm (ots)

Ein wohnsitzloser 44-Jähriger verbrachte die Nacht in einer Unterkunft in der Bleicherstraße. Gegen 21.30 Uhr schlug er mehrfach gegen die Zimmertür eines 31-Jährigen. Als dieser die Tür öffnete, soll der 44-Jährige ohne Vorwarnung in Richtung des 31-Jährigen geschlagen haben. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Am Ende flüchtete der 31-Jährige ins Freie und wählte den Notruf. Der 44-Jährige begab sich in Richtung Stadtmitte.

Die Polizei fahndete nach dem Mann. Der konnte in der Bleicherstraße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die leicht verletzten Männer. Der 44-Jährige befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation. Er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

