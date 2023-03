Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Ladendieb wird renitent

Am Mittwoch schlug ein Jugendlicher in Erbach auf einen Ladendetektiv ein.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr befand sich der 17-Jährige in einem Einkaufsmarkt in der Heinrich-Hammer-Straße. Ein Ladendetektiv beobachtete den Jugendlichen wie er Lebensmittel in seine Jackentasche steckte. Ohne zu bezahlen, wollte der junge Mann das Geschäft verlassen. Der Ladendetektiv sprach ihn deshalb an. Der 17-Jährige wurde sofort aggressiv, schrie herum und schlug zu. Danach versuchte der Ladendieb zu flüchten. Das konnte der Ladendetektiv verhindern.

Die eingetroffene Polizei nahm den Jugendlichen mit und übergab ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

