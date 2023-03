Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle

Schwerer Unfall auf der Autobahn

Eingeklemmt und schwer verletzt wurde ein Autofahrer, weil er auf der BAB 8 als Falschfahrer unterwegs war.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 66-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 22.05 Uhr die BAB 8 in die falsche Richtung. Er war am Albaufstieg zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen und Merklingen auf der Richtungsfahrbahn München in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Lkw. Der Autofahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn aus seinem Wrack. Im Auto befanden sich auch vier Hunde. Sie wurden bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Einer verendete an der Unfallstelle. Der 46 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw-Lenker deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten deshalb eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Richtungsfahrbahn München zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Dornstadt leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Mühlhausen aus. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 01.00 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr floss wieder ungehindert.

