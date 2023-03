Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autos stoßen zusammen

Am Mittwoch entstand bei einem Unfall in Göppingen hoher Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz nach 9 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes in der Fischstraße. An der Willi-Bleicher-Straße bog er nach links ab. In der Willi-Bleicher-Straße fuhr ein 46-jährige Seat-Fahrer. Er kam aus Richtung Jebenhäuser Brücke.

Im Kreuzungsbereich stießen die Autos zusammen. Dabei kippte der Seat um und kam auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/63-2360) nahm den Unfall auf. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Denken Sie daran: Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. So kommen alle sicher an!

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

