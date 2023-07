Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter schlägt 44-Jährigen nieder und flüchtet/Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 10. Juli 2023, einen 44 Jahre alten Mann vor einem Bekleidungsgeschäft auf der Bahnhofstraße in der Altstadt niedergeschlagen. Zeugen riefen Polizeibeamte gegen 11.10 Uhr zur Hilfe, die sich gerade in der Nähe befanden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Täter den Gelsenkirchener nach Verlassen des Geschäftes unvermittelt niederschlug und anschließend in Richtung Augustastraße flüchtete. Rettungskräfte versorgten den Mann vor Ort und brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige ist zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß, hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

