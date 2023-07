Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter Räuber nach Messerstich gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein 14-Jähriger ist am Sonntag, 9. Juli 2023, von einem unbekannten Räuber in Schalke mit einem Messer verletzt worden. Der Gelsenkirchener befand sich um 16.45 Uhr an der Paulinenstraße, wo er von dem Unbekannten nach Bargeld gefragt wurde. Der Jugendliche erklärte, kein Geld zu haben. Im weiteren Verlauf kündigte der Unbekannte an, den Jugendlichen nach Geld durchsuchen zu wollen und zog daraufhin ein Messer. Als sich der 14-Jährige davon unbeeindruckt zeigte und seine Taschen weiterhin nicht durchsuchen lassen wollte, verletzte ihn der Täter mit dem Messer und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach dem Räuber sowie Zeugen. Der Flüchtige ist etwa 15 bis 17 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, hatte blonde, nach hinten frisierte Haare sowie einen Schnauzbart, trug einen blauen Jogginganzug der Marke Adidas und sprach vermutlich mit einem osteuropäischen Akzent. Hinweise zu dem Gesuchten bitte an das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 7552 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Der verletzte Jugendliche wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell