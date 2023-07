Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Festnahmen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am vergangenen Sonntag, 9. Juli 2023, in Bismarck zwei Personen wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland vorläufig festgenommen. Zeugen hatten um 14.57 Uhr die Beamten zur Eichendorffstraße gerufen, weil sie nach einer Renovierung der Wohnung vermehrt Unbekannte im Haus sahen, die dort ein- und ausgingen, darunter auch die beiden Beschuldigten. Als während der Sachverhaltsaufnahme eine männliche Person aus dem Haus kam und den Beamten nach ordnungsgemäßer Belehrung bestätigte, dass er auf eine entsprechende Anzeige in der Wohnung war, um Liebesdienste in Anspruch zu nehmen, entschieden sich die Beamten, die Wohnung zu kontrollieren. Als sie schellten und ihnen niemand öffnete, obwohl sie Stimmen in der Wohnung vernehmen konnten, beantragten sie über die zuständige Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung. Nach dem erteilten Beschluss durch das zuständige Amtsgericht öffneten die Beamten die Tür und konnten dort zwei Personen im Alter von 32 und 43 Jahren antreffen, die dort augenscheinlich der Prostitution nachgingen. Die jüngere konnte sich mit einer thailändischen ID-Karte ausweisen, die andere, ebenfalls aus Thailand stammende Frau, nicht. Bei beiden wurden keine weiteren Dokumente oder Aufenthaltstitel gefunden. Die Beamten nahmen beide daraufhin vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Ebenfalls sichergestellt wurden Mobiltelefone, Schlüssel und eine geringe Menge Bargeld. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich des Verdachts des unerlaubten Gewerbebetriebes in einer Wohnung, dauern an.

