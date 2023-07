Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Erle

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Erle sind zwei Frauen am Freitagmittag, 7. Juli 2023, verletzt worden. Die beiden 65 und 92 Jahre alten Gelsenkirchenerinnen waren gegen 12.25 Uhr mit ihrem Auto auf der Emscherstraße unterwegs. Als die 65-jährige Fahrerin ihr Fahrzeug abbremste, weil sie nach einer Einfahrt zu einem Supermarktgelände suchte, fuhr ihr ein 20 Jahre alter Mann von hinten mit seinem Auto auf. Der 20-Jährige aus Bottrop blieb augenscheinlich unverletzt, die beiden Frauen wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte die 65-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, die 92-jährige Schwerverletzte wurde stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

