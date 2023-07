Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 19-Jährige zeigt Vergewaltigung an - Polizei sucht Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer Strafanzeige wegen einer Vergewaltigung, bei der eine Frau am Freitag, 7. Juli 2023, von einem Unbekannten angegriffen wurde, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit von etwa 15.15 Uhr bis 21.05 Uhr befand sich die 19-Jährige zu Fuß auf der Buerer Straße in Horst, wo sie von dem unbekannten Täter angegriffen und sexuell missbraucht wurde. Die Gelsenkirchenerin erschien am Folgetag auf der Polizeiwache im Gelsenkirchener Norden und berichtete von der Tat. Der Tatverdächtige ist etwa 21 bis 22 Jahre alt, hatte dunkelbraune Haare und dunkle, braune Haare an den Armen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 7112 beim Kriminalkommissariat 11 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell