Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schläge nach Ärger im Straßenverkehr

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist am Sonntag, 9. Juli 2023, von mehreren Unbekannten angegangen worden, nachdem es zuvor zu Unmut im Straßenverkehr gekommen war. Der 24-Jährige saß zusammen mit einer 22-Jährigen in einem Taxi, das von der De-La-Chevallerie-Straße in die Hölscher Straße abbog, als vom Parkplatz an der Hölscher Straße ein anderes Auto in die Straße einfuhr. Das Taxi musste daraufhin stark abbremsen und um den anderen Wagen herumfahren. Der 24-Jährige und der Taxi-Fahrer regten sich über die Fahrweise verbal und mit Gesten auf, fuhren aber weiter. Kurze Zeit später, gegen 0.50 Uhr, setzte der Taxifahrer den Gelsenkirchener am Zielort, der Breddestraße, ab. Hinter dem Taxi hielten gleichzeitig zwei weitere Fahrzeuge, darunter auch das Auto von der Hölscher Straße. Aus den Fahrzeugen stiegen mehrere Personen aus. Eine der Personen schlug daraufhin den 24-Jährigen, danach wurde der Gelsenkirchener wiederholt getreten. Die 22-Jährige wurde von einem der Unbekannten zudem bedroht. Anschließend setzte sich die Gruppe wieder in die beiden Autos und fuhr in Richtung Horster Straße davon. Die Ermittlungen dauern an.

