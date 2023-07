POL-GE: Einbruch in Supermarkt

Polizei Gelsenkirchen

Einbruch in Supermarkt

Gelsenkirchen (ots)

Einen mutmaßlichen Dieb haben Einsatzkräfte am Sonntagabend, 9. Juli 2023, in einem Supermarkt in Bulmke-Hüllen gestellt. Gegen 17.50 Uhr hatte eine Zeugin die Tat in der Kirchstraße beobachtet und die Polizei alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten den Tatverdächtigen noch im Supermarkt an. Seinen Fluchtversuch konnten sie unterbinden und ihm Handfesseln anlegen. Für eine Blutprobe sollte der 47-Jährige mit zur Wache genommen werden. Dabei beleidigte er die Einsatzkräfte und trat eine Beamtin. Der Gelsenkirchener wurde schließlich ins Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ermittlungen dauern an.

