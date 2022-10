Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich- nach Unfall geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag in Aurich. Gegen 14.30 Uhr stieß ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Kurvenbereich der Julianenburger Straße gegen einen vorschriftsmäßig abgestellten blauen Opel. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Upgant-Schott - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

In Upgant-Schott kam es am Dienstagmittag zu einem Unfall. Eine 41-jährige Autofahrerin missachtete beim Abbiegen in die Schottjer Straße den vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß wurde der 30-Jährige leicht verletzt. Am Fahrrad und Auto entstand Sachschaden.

Aurich - Unfall

Am Dienstag ist es zu einem Unfall in Aurich gekommen. Um 14.20 Uhr missachtete ein 54-jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 52-Jährigen, welcher mit seinem Auto die Emder Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von ungefähr 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aurich - von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochnacht kam es zu einem Unfall in Aurich. Ein 19-jähriger Fahrzeugführer befuhr gegen 01.30 Uhr die Esenser Straße in Richtung Wittmund als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verlor und nach rechts von der Straße abkam. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt.

