Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Sachbeschädigung

Letztes Wochenende kam es zu einer Sachbeschädigung auf Norderney. In der Zeit von Freitagabend, 18.00 Uhr, bis Montagmittag, 12.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Schutzhütte in der Straße Windjammerkai mit Farbe beschmiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norderney unter 04931 92980 entgegen.

Norden - Diebstahl

Am Dienstag ist es in Norden zu einem Diebstahl gekommen. Ein bisher unbekannter Täter entwendete gegen 14.00 Uhr ein Parfum aus einer Drogerie in der Osterstraße, ohne dieses an der Kasse zu bezahlen. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

