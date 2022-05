BPOL NRW: Ein Mann, drei Haftbefehle - Festnahme durch Bundespolizei

Gelsenkirchen - Wanne-Eickel (ots) - Gestern Vormittag (4. Mai) soll eine Regionalbahn zu schnell eine Weiche befahren haben, so dass einige Wagen des Zuges ins Wanken gerieten. Drei Fahrgäste mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 12:00 Uhr erhielten Bundespolizisten in Gelsenkirchen die Meldung, dass die RB 32 von Duisburg in Richtung Dortmund bei der ...

mehr