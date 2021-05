POL-ME: Hoher Sachschaden nach Unfall mit drei Fahrzeugen - Velbert - 2105099

Polizei Mettmann

Auf der Kreuzung Schwanenstraße/ Bismarckstraße in Velbert ist es am Donnerstag (20. Mai 2021) gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen und drei leicht verletzten Personen gekommen. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 50.000 Euro.

Das war geschehen:

Eine 23-jährige Velberterin war mit ihrem grauen VW auf der Schwanenstraße in Velbert in Richtung Schloßstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben missachtete die junge Frau die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung Bismarckstraße und stieß dort mit dem silbernen Audi eines 31-jährigen Wülfrathers zusammen, der auf der Bismarckstraße in Richtung Schulstraße unterwegs war. Der VW drehte sich durch die Kollision auf die Gegenfahrbahn und stieß dort gegen den weißen BMW eines 35-jährigen Velberters, der von der Schulstraße kommend rechts in die Schwanenstraße abbiegen wollte.

Die 23-jährige Velberterin sowie die beiden Insassinnen des VWs erlitten einen Schock und wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrer der beiden anderen Fahrzeuge sowie deren Insassen blieben unverletzt. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die ebenfalls Angaben zum Unfallhergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Telefonnummer 02051 946-6110 entgegen.

