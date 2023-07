Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendliche greifen Mann an und werden vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Angriff auf einen 26-Jährigen am Mittwoch, 5. Juli 2023, hat die Polizei in der Altstadt zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Der 26 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen war gegen 10.45 Uhr vom Heinrich-König-Platz aus von den beiden 14 Jahre alten Gelsenkirchenern verfolgt und angepöbelt worden. Als die beiden Jugendlichen den Mann in Höhe der Straße "Am Stadtgarten" einholten, bedrohten sie ihn und griffen ihn schließlich mit einem Stein und einem Messer an, womit sie den Gelsenkirchener schwer verletzten. Als ein 21 Jahre alter Zeuge dazwischen ging, flüchtete das Duo. Die alarmierte Polizei griff die beiden Tatverdächtigen im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen an der Munckelstraße auf und nahm die Jugendlichen vorläufig fest. Das aufgefundene Messer stellten die Beamten sicher und leiteten gegen die 14-Jährigen ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Schwerverletzte wurde nach medizinischer Versorgung vor Ort zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

