POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die tatverdächtigen Diebe?

Gelsenkirchen (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei um Zeugenhinweise in einem Fall von räuberischem Diebstahl. Am Samstag, 4. März 2023, liefen eine Frau und ein Jugendlicher gegen 19 Uhr in einem Discounter an der Straße "Kärntener Ring" in Beckhausen mit einem vollen Einkaufswagen an den Kassen vorbei, ohne zu bezahlen. Eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin bemerkte das, verfolgte das Duo und hielt den Einkaufswagen fest. Daraufhin wurde die Bottroperin von dem Jungen geschlagen und zu Boden geschubst, wodurch sie leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete das Duo ohne den Einkaufswagen auf einen Parkplatz. Dort wartete ein älterer Mann mit einem Auto, mit welchem sie schließlich davon fuhren.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den drei abgebildeten Tatverdächtigen bitte unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache. Die Bilder der Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/107043

