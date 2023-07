Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Streit in Trampolinhalle

Gelsenkirchen (ots)

Aufgrund einer Körperverletzung wurden Einsatzkräfte am Mittwochabend, 5. Juli 2023, gegen 18.45 Uhr zu einer Trampolinhalle an der Kurt-Schumacher-Straße nach Schalke-Nord gerufen. Ein elfjähriger Junge hatte dort zuvor einen 13-Jährigen mit einem Ball getroffen. Daraufhin soll eine 24 Jahre alte Frau den Elfjährigen geschlagen sowie der 13-Jährige den Jungen getreten haben. Bei Eintreffen der Beamtinnen fanden diese eine größere Menschentraube vor, in der lautstark untereinander diskutiert wurde. Es wurden Personalien aufgenommen, Platzverweise erteilt sowie eine Anzeige gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

