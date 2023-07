Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehrere Autos bei Unfällen auf Kurt-Schumacher-Straße demoliert

Gelsenkirchen (ots)

Eine Gelsenkirchenerin hat am Dienstagnachmittag, 4. Juli 2023, mit ihrem Auto in Schalke-Nord zunächst mehrere geparkte Wagen beschädigt, ehe es danach zu einem Unfall an einer Ampel kam. Gegen 16.30 Uhr hatte eine Zeugin den Notruf gewählt, nachdem sie die 57-Jährige beobachtet hatte, wie diese mit ihrem Auto in Schlangenlinien über die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Buer fuhr, dabei auch wiederholt über Bordsteine gefahren war und drei geparkte Autos dadurch beschädigt hatte. In Höhe der Unterführung Kurt-Schumacher-Straße / Caubstraße kam es schließlich zu einem weiteren Unfall an einer roten Ampel. Der Wagen der 57-Jährigen kollidierte mit dem vor ihr wartenden Auto. Dadurch wurden auch die beiden davor wartenden Fahrzeuge beschädigt.

Herbeigerufene Rettungskräfte sorgten vor Ort für die medizinische Behandlung der leicht verletzten Frau. Anschließend führten die Beamten einen freiwilligen Drogenvortest bei der Frau durch, der negativ ausfiel. Danach nahmen sie die Gelsenkirchenerin für eine Blutprobe hinsichtlich Alkoholkonsums und Medikamenteneinflusses mit zur Wache. Das Auto der Frau sowie einer der involvierten Unfallwagen wurden abgeschleppt. Die Ermittlungen dauern an.

