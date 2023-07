Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub einer Halskette in Erle - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach einem Raubdelikt in Erle am Montag, 3. Juli 2023, Zeugen der Tat und weitere Hinweise auf die bislang unbekannten Tatverdächtigen. Ein 71-jähriger Gelsenkirchener lief gegen 14.30 Uhr zu Fuß über die Cranger Straße in Richtung des Kirchplatzes an der Wittenberger Straße, wo er sein Auto geparkt hatte. Dort wurde er unter einem Vorwand von zwei unbekannten Männern angesprochen, in ein Gespräch verwickelt und schließlich von dem jüngeren Tatverdächtigen auf seinen Brustkorb geschlagen. Danach flüchteten beide Männer zu Fuß in Richtung Cranger Straße. Später bemerkte der Gelsenkirchener, dass seine zuvor getragene Halskette entwendet wurde. Der ältere Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur. Er hatte dunkle, kurze, wellige Haare, die nach hinten gekämmt waren und besaß weder eine Brille noch einen Bart. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jeans mit Rissen und einen schwarzen Rucksack auf dem Rücken. Der jüngere Tatverdächtige ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und ebenfalls von schlanker Statur. Er hatte dunkle, schwarze Haare mit einem linksseitigen Scheitel. Er trug ebenfalls eine schwarze Jacke, dazu eine blaue Jeans und einen Rucksack mit Streifen an den Seiten. Hinweise zu der Tat oder zu den beiden Verdächtigen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell