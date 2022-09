Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Obere Grieselstraße" rückte am Dienstagabend (6.9.), gegen 20.30 Uhr, in das Visier unbekannter Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand alarmierte ein Bewohner des Hauses die Polizei, als er zwei unbekannte Männer aus einer Wohnung flüchten sah. Wie sich herausstellte gelangte das unbekannte Duo unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung. Mit ihrer Beute in Form von Bargeld flüchteten sie unerkannt. Insgesamt werden die Schäden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Das flüchtige Duo soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

