POL-GE: Raub nach Schwimmbadbesuch

Gelsenkirchen (ots) - Ein 14-Jähriger ist am Sonntag, 9. Juli 2023, von einem unbekannten Räuber in Schalke mit einem Messer verletzt worden. Der Gelsenkirchener befand sich um 16.45 Uhr an der Paulinenstraße, wo er von dem Unbekannten nach Bargeld gefragt wurde. Der Jugendliche erklärte, kein Geld zu haben. Im weiteren Verlauf kündigte der Unbekannte an, den Jugendlichen nach Geld durchsuchen zu wollen und zog ...

