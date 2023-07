Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht drei Räuber und Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Von drei unbekannten Tätern ist ein 18-Jähriger am Donnerstag, 13. Juli 2023, in der Feldmark bedroht und ausgeraubt worden. Der Gelsenkirchener war gegen 23.10 Uhr zu Fuß im Stadtgarten an der Zeppelinallee unterwegs, wo er in Höhe eines dortigen Teichs von drei jungen Männern angesprochen und umringt wurde. Einer der Unbekannten hielt den 18-Jährigen fest, während ein anderer ihn trat und der dritte Täter wiederum seine Taschen durchwühlte. Mit erbeutetem Bargeld und Bluetooth-Kopfhörern flüchteten die Täter, nachdem sie dem Gelsenkirchener noch gedroht hatten. Erst von zu Hause aus verständigte er die Polizei.

Diese bittet nun Zeugen um Hinweise. Die Flüchtigen sind allesamt 18 bis 20 Jahre alt. Der erste Täter war etwa 1,75 Meter groß, trug eine dunkle Jeans, eine schwarze Kappe und eine schwarze Umhängetasche sowie eine silberne Halskette. Der zweite Gesuchte ist circa 1,70 Meter groß, trug ebenfalls eine dunkle Jeans, eine schwarze Kappe sowie eine schwarze Umhängetasche und hatte eine auffällige Brandnarbe an der rechten Hand. Der dritte Räuber war etwa 1,90 Meter groß und war mit einer breiten, dunklen Baggy-Jeans, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Weste sowie einer weißen Kappe und weißen Schuhen bekleidet. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell