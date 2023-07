Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugensuche

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall am vergangenen Sonntag geben können (Tel. 0800 2361 111). Ein 19-jähriger Fahrradfahrer aus Herten wurde auf der Backumer Straße, etwa in Höhe des Friedhofs, gegen 3.20 Uhr bei einem Unfall leicht verletzt, als er von einem Taxifahrer abgedrängt wurde. Der bislang unbekannte Taxifahrer hat sich dann weiter in Richtung Norden entfernt. Der Radfahrer kam in einer Schotterauffahrt, neben der Straße, zu Fall. Er wurde in einem Krankenhaus weiterbehandelt.

