Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein

Lahnstein (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 07.07.2023, gegen 12:00 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz an der Einmündung der Emser Straße / Alte Heerstraße in Koblenz geparkter blauer Hyundai von einem anderen Fahrzeug, vermutlich beim Ein-/Ausparken aus einer Parklücke, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Am Morgen des 07.07.2023 kam es auf einem Schotterparkplatz in der Max-Schwarz-Straße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen BMW. Hierbei wurde die Heckscheibe des BMW beschädigt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 07.07.2023 ereignete sich um 18:27 Uhr im Bereich der Einmündung der K68 / Am Kurpark auf der Lahnhöhe ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

In allen Fällen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lahnstein unter der 02621-9130 oder pilahnstein@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell