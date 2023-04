Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Einbruch in Tankstelle gesucht

Babenhausen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Darmstädter Straße am Mittwochabend (12.04.) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt der Täter aufgefallen ist. Gegen 22.20 Uhr schlug der Kriminelle nach bisherigen Erkenntnissen eine Scheibe zum Verkaufsraum ein und verschaffte sich anschließend durch das Fenster Zugang zum Inneren. Hier hatte er es auf Münzgeld abgesehen, mit dem der Dieb das Weite suchte. Der flüchtige Einbrecher ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und hat eine schmale Statur. Bekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer dunklen Jogginghose sowie schwarzen Sneaker mit weißer Sohle. Das Kommissariat 21/22 der Darmstädter Kripo hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem hat den Beschriebenen vor der Tat oder bei seiner Flucht in Tatortnähe wahrgenommen? Wer kann ihn näher beschreiben? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell