Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Telekommunikationsladen/Vier Kriminelle flüchten mit Auto

Rüsselsheim (ots)

Ein Telekommunikationsgeschäft in der Bahnhofstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (13.04.), gegen 3.20 Uhr, in das Visier von vier Einbrechern. Die Täter drangen durch eine zuvor eingeschlagene Eingangstür in das Geschäft ein und entwendeten anschließend unter anderem mehrere Mobiltelefone und weiteres Zubehör. Es entstand insgesamt ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Nach der Tat flüchteten die Kriminellen nach derzeitigem Ermittlungsstand mit einem in der Grabenstraße bereitgestellten dunklen Kombi älteren Baujahres in Richtung Rugbyring.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief bislang ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an. Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06142/6960 mit der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) in Verbindung zu setzen.

