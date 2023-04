Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizeistreife nimmt 16-Jährigen fest und stellt gestohlenen Roller sicher

Darmstadt (ots)

Eine Streife des 3. Polizeireviers hat am frühen Mittwochmorgen (12.04.) einen 16-Jährigen festgenommen und einen gestohlenen Roller sichergestellt. Gegen 0.50 Uhr war der jugendliche Darmstädter als Sozius auf einem Kleinkraftrad mit einem bislang noch flüchtigen Mittäter im Bereich der Trinkbornstraße der Streife im Stadtteil Arheilgen entgegengekommen. Die Beamten entschlossen sich, das Duo auf dem Roller zu stoppen. Der Fahrer wollte dem Streifenwagen ausweichen, um einer Kontrolle zu entgehen. Schließlich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, nachdem der Fahrer zu Fuß die Flucht durch die Gartengrundstücke in den Niederwiesen ergriff. Der 16 Jahre alte Beifahrer konnte noch vor Ort festgenommen werden. Schnell war der vermeintliche Grund für das Verhalten klar. Ein Abgleich der Daten des Rollers mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab, dass das mehrere Hundert Euro teure Zweirad zwischen dem 6. und 8. April in der Fuchsstraße entwendet wurde. Der Festgenommene kam über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Die Ermittlungen zu seiner genauen Tatbeteiligung, dem flüchtigen Komplizen sowie weiteren gleichgelagerten Fällen hat das Kommissariat 35 der Darmstädter Kriminalpolizei übernommen.

