Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auto beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Am Mittwochmittag (12.04.), in der Zeit zwischen zwischen 12.15 und 12.25 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Tiergartenstraße ein weißer Ford Tourneo beschädigt. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin:

Polizeikommissarian Bürner (Polizei Heppenheim)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell