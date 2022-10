LPI-NDH: Einbruch in Gartencenter

Sondershausen (ots) - Am zurückliegenden Wochenende drangen unbekannte Täter an einer Baustelle im Stadtgebiet in einen Baucontainer ein. Aus diesem entwendeten sie Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet, dass sich Zeugen der Tat unter der Telefonnummer 03632-6610 melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

