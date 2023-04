Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Streife nimmt Tatverdächtigen nach kurzer Flucht fest

Pfungstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Diebstahls eines Rollers haben Beamte der Polizeistation Pfungstadt am Dienstagabend (11.04.) einen 16-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 16.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt und einen verdächtigen Motorroller im Bereich der Ostpreußenstraße gemeldet. Das Zündschloss war beschädigt, weshalb davon ausgegangen wurde, dass er aus einem Diebstahl stammt. Dies bestätigte sich bei Aufsuchen des Nutzers, der angab, dass das Zweirad im Laufe des Osterwochenendes entwendet wurde. Bei der Inaugenscheinnahme des Rollers durch die Streife fiel dem Streifenteam ein junger Mann auf, der in Richtung des Kleinkraftrades ging und bei Erblicken der Polizei die Flucht ergriff. Ein Polizist konnte ihn jedoch einholen und festnehmen. Seine Einlassung sowie weitere Erkenntnisse erhärteten den Verdacht, dass der 16 Jahre alte Junge den Roller entwendet hatte. Der Pfungstädter muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Ob er auch für weitere gleichgelagerte Taten in Frage kommt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

