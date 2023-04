Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent-Kailbach: Einbruch in Forsthaus

Oberzent (ots)

Das alte Forsthaus Eduardsthal geriet in der Zeit zwischen Montagnachmittag (10.04.) und Dienstagmorgen (11.04.) in das Visier von Unbekannten. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Gebäude. Sie entwendeten neben einer Geweihhälfte aus einem ebenfalls aufgebrochenen Nebengebäude zudem ein Stromaggregat. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen die ungebetenen Besucher einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0.

