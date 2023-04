Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch am Osterwochenende

Kriminelle hatten es auf Kindergarten abgesehen

Darmstadt (ots)

Nichts zu holen gab es für bislang noch unbekannte Täter, die über das verlängerte Osterwochenende einen Kindergarten im Stadtteil Kranichstein ins Visier genommen hatten. Zwischen 17 Uhr am Donnerstag (06.04.) und 7 Uhr am Dienstagmorgen (11.04.) versuchten die Kriminellen vergeblich, durch eine Terrassentür in das Gebäude der Kindertagesstätte in der Borsdorffstraße einzudringen. Hierbei beschädigten sie die Tür und ließen anschließend von ihrem Tatvorhaben ab. Das Kommissariat 43 hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Hinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Die Darmstädter Kriminalpolizei nimmt Zeugenhinweise in dieser Sache unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

