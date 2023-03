Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hardissen. Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Lippe (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (22.03.23) erlitten gegen 18:00 Uhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer und seine 17-jährige Beifahrerin aus Lage schwere Verletzungen, als sie mit einem VW Polo kollidierten. Der Lagenser fuhr zusammen mit seinem Sozius auf der Lückhauser Straße (K 25) in Richtung Afrikastraße. Als sie sich in Höhe des Rewe-Marktes befanden, bog eine 76-jährige Lagenserin trotz Wartepflicht nach links auf den Parkplatz des Supermarktes ab und übersah den Motorradfahrer. Die Verletzten mussten beide in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag, wobei der Polo nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

