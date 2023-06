POL-HAM: Geparkter VW Golf beschädigt - Verursacher flüchtet

Hamm-Herringen (ots) - Am Donnerstag, 22. Juni, kam es in der Nacht gegen 1.50 Uhr zu einem Einbruch in eine Tankstelle an der Radbodstraße, Ecke Teutonenstraße. Die Einbrecher versuchten zunächst vergeblich, mit einem Stein die Eingangstür einzuschlagen. Anschließend nahmen sie den Stein, schlugen damit ein angrenzendes Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Mit einer bislang unbekannten Anzahl Zigaretten und Bargeld als Beute flüchteten die Unbekannten vom ...

