POL-KB: Korbach - Einbrecher in Tankstelle stehlen Zigaretten

Korbach (ots) - In der Nacht zu Ostermontag (10. April) brachen unbekannte Täter bei einem Discounter in der Itzelstraße in Bad Wildungen ein. Sie richteten hohen Sachschaden an. Die Polizei sucht Zeugen. Die Täter drangen mit brachialer Gewalt in das Geschäft ein. Dort richteten sie weiteren Sachschaden an, indem sie Türen aufbrachen, Flaschen zu Boden warfen und Scheiben von einer Kühltheke einschlugen. Die Täter ...

