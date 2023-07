POL-PDKO: Flächenbrand zwischen Perscheid und Langscheid

Andernach (ots) - Andernach: Am 08.07.2023, gegen 20:08h wurde der Polizei Andernach ein Verkehrsunfall im Bereich Werftstraße/ Koblenzer Straße mitgeteilt. Der vor Ort befindliche Unfallbeteiligte gab an, dass ihn ein dunkler PKW mit brachialer Geschwindigkeit geschnitten habe und er auf eine Verkehrsinsel ausweichen musste und es so zum Unfall kam. Der flüchtige PKW soll in Richtung B9 bzw. Weißenthurm davongerast ...

mehr