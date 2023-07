POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B327 Fleckertshöhe zwischen Emmelshausen und Buchholz.

Andernach (ots) - Zurzeit bearbeitete die Polizei Andernach an der o.g. Stelle einen Verkehrsunfall. Die Strecke ist zurzeit voll gesperrt. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird gebeten von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Am Stadtgraben 19 ...

mehr