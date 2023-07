Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung: VU mit mehreren Fahrzeugen auf der B 256, zwischen Plaidt und Andernach-Miesenheim, in Höhe der Abfahrt K 62

Andernach (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr die 29- jährige Unfallverursacherin aus der VGV Pellenz, die B 256 aus Richtung Andernach kommend in Richtung Plaidt. Das Fahrzeug vor der Unfallverursacherin musste aufgrund stockenden Verkehrs bremsen. Dies übersah die Unfallverursacherin und fuhr auf das vor ihr fahrende Fahrzeug (VW) auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der VW in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Seat, einer 37-jährigen Frau. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall wurden alle Insassen der beteiligten Fahrzeugen leicht verletzt, darunter ein zehnjähriges Kind. Die Unfallverursacherin und die 37-jährige Seat Fahrerin kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus, zur ärztlichen Abklärung. Die Insassen des VW´s begaben sich selbstständig in ärztlicher Behandlung. Aufgrund des großen Trümmerfeldes wurde die B 256 für ca. dreißig Minuten in beiden Richtungen voll gesperrt und der Verkehr örtlich ab- und umgeleitet, um die Aufräumarbeiten zu beschleunigen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren die Wehren der Kernstadt Andernach und des OT Miesenheim, das DRK, die Straßenmeisterei Kruft sowie Einsatzkräfte hiesiger Dienststelle.

