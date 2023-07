POL-PDKO: Diebstahl von Baumaschinen durch unbekannte Täter

Andernach (ots) - Am 04.07.2023, gegen 09:00 Uhr, wurde von einer Polizeistreife im Bereich der Einmündung B9/Südhöhe Aktienstraße ein Krad festgestellt, was über den Gehweg fuhr, um die Fahrzeuge, die an der Ampel standen, zu überholen. Als das Krad angehalten werden sollte, beschleunigte der Fahrer und versuchte sein Nummernschild zu verdecken. Das Krad flüchtet zunächst über die St. Thomaser -Hohl in Richtung ...

