Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zweiradkontrolltrupp unterwegs im Hunsrück.

Koblenz (ots)

Am 02.07.23 fand die jährlich wiederkehrende Verkehrskontrolle des Zweiradkontrolltrupps der PD Koblenz im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Simmern statt. Kontrolliert wurde an der allseits beliebten Motorradstrecke im Kellbachtal. Die begutachteten Zweiräder befanden sich grundsätzlich in einem guten Zustand, bei dem ein oder anderen stand jedoch ein Reifenwechsel an oder es fehlte an den mitzuführenden Dokumenten. Ein Motorradfahrer musste seine Fahrt vor Ort beenden, da er über keinen ausreichenden Kopfschutz verfügte. Die Kontrollmaßnahmen wurden vor Ort positiv aufgenommen.

