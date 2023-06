Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Heidelberg: 37-jähriger Mann wegen des Verdachts der Einfuhr von und Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

St. Leon-Rot/Heidelberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 37 Jahre alten Mann erlassen.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, in mindestens sechs Fällen Kokain in jeweils nicht geringer Menge in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt zu haben.

Bei einer am 06.06.2023 durchgeführten Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der BAB 6 bei St. Leon-Rot konnte bei dem 37-Jährigen rund 1 kg Kokain im Kofferraum seines Fahrzeugs aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren besteht aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Verdacht, dass der Tatverdächtige bereits zuvor in mindestens fünf weiteren Fällen jeweils mindestens 1 kg Kokain in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt hatte.

Am 07.06.2023 wurde der 37-Jährige der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl wegen Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in sechs Fällen und setzte den Haftbefehl in Vollzug. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Ermittlungsgruppe Rauschgift des Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell