POL-MS: Handtasche aus Rollator entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Nach dem Fund von möglichen Giftködern am Röschweg und an der Veghestraße Anfang März (3.3.) haben Polizisten nun eine Tatverdächtige ermittelt. Die verdächtigen "Teigbällchen" fanden Hundebesitzer entlang eines Gehweges und in einem Vorgarten und alarmierten die Polizei. Durch die Auswertung einer Überwachungskamera an einem der Tatorte und ...

