Polizei Münster

POL-MS: Leben retten an der Unfallstelle - Informationsstand auf dem Wochenmarkt

Münster (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster und der Polizeiärztliche Dienst laden am Mittwoch (12.4., 9 bis 12 Uhr) herzlich zu einem Informationsstand zum Thema "Leben retten an der Unfallstelle" auf den Wochenmarkt ein.

Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, entweder an einem Unfall beteiligt zu sein oder Augenzeuge oder Ersthelfer zu werden, relativ hoch. Wie oft setzt man sich jedoch konkret mit dem Thema "Unfall" auseinander oder frischt den Erste-Hilfe-Kurs auf? Dabei ist jede Person verpflichtet, an einer Unfallstelle im Rahmen der eigenen Möglichkeiten Erste Hilfe zu leisten. Doch was genau bedeutet das für mich? Und welche Besonderheiten gibt es dann zu beachten? Wie sieht die richtige Absicherung aus und wie setze ich den Notruf ordnungsgemäß ab?

Erst am vergangenen Dienstag (4.4.) kam es in Münster zu einem Verkehrsunfall nach einem internistischen Notfall. Vor Ort leiteten zwei Ersthelferinnen noch im PKW der verunfallten Person Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und begannen anschließend mit der Reanimation. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Im Nachgang sind sich alle Einsatzkräfte einig, diese Erste Hilfe vor Ort rettete ein Leben.

Die Verkehrssicherheitsberatung sowie der Polizeiärztliche Dienst der Polizei Münster klären auf dem Wochenmarkt über Rechte und Pflichten auf und wollen Unsicherheiten abbauen. Interessierte sind recht herzlich eingeladen, mit den Experten in den Austausch zu kommen und praktische Maßnahmen der Unfallabsicherung und der Ersten Hilfe umzusetzen. Jeder kann dazu beitragen, Leben zu retten.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell