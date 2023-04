Polizei Münster

POL-MS: 29-Jähriger nach Messerstich in Billerbeck in Untersuchungshaft

Münster / Coesfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "33-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen" (ots vom 3.4., 10:56 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, Polizei Coesfeld und Polizei Münster

Der 29-Jährige, der am Sonntagmorgen (2.4., 06:12 Uhr) an der Straße "Zum Alten Hof" in Billerbeck einen 33-Jährigen durch einen Messerstich in den Bauchbereich schwer verletzt haben soll, befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun in Untersuchungshaft. Eine Richterin folgte am Montagnachmittag (3.4.) dem Antrag und erließ Haftbefehl.

Dem Tatverdächtigen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Er selbst gibt an, unmittelbar nach dem zufälligen Zusammentreffen von dem 33-Jährigen mit einem Schlag zu Boden gebracht worden zu sein und sich anschließend an nichts weiter erinnern zu können. Das Motiv der Tat könnte in der gescheiterten Beziehung zu seiner Ex-Freundin und ihrer neuen Bindung zu dem 33-Jährigen begründet sein.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387.

