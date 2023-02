Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche erbeuten Bargeld

Kaiserslautern (ots)

Zwei junge Männer haben am Mittwoch in einem Supermarkt in der Leipziger Straße in die Kasse gegriffen. Kurz vor 13 Uhr betraten die Unbekannten den Markt. Am Pfandautomaten gab einer der beiden eine Flasche ab. Mit dem Bon ließ er sich dann an der Kasse das Pfandgeld auszahlen. Während der Kassierer die Kasse öffnete, griff der zweite Täter in die Kasse. Mit einem Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe flüchteten die Diebe aus dem Markt. Polizeikräfte fahndeten nach den Tätern, konnten sie aber nicht ausfindig machen. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem sind zwei Jugendliche beziehungsweise heranwachsende Männer zwischen 12 Uhr und 13:30 Uhr rund um den Supermarkt in der Leipziger Straße aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

