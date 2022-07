PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Jugendliche mit Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus +++ Einbrecher versuchen Fenster aufzuhebeln +++ Motorradhelm auf Parkplatz gestohlen +++ Unfall zwischen Linienbus und Traktor

Bad Schwalbach (ots)

1. Jugendliche mit Softairwaffen lösen Polizeieinsatz aus, Geisenheim, Winkeler Straße, Mittwoch, 13.07.2022, 11:40 Uhr

(fh)Am Mittwochmittag löste eine Gruppe Jugendlicher einen größeren Polizeieinsatz aus, nachdem sie mit Anscheinswaffen in Geisenheim unterwegs waren. Gegen 11:40 Uhr betrat die Gruppe bestehend aus zwei 16 und einem 14-jährigen Jungen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis eine Bankfiliale in der Winkeler Straße. Hierbei führten die Jugendlichen Anscheinswaffen in Form von Softairpistolen offen mit sich und hielten diese auch teils in den Händen. Ohne konkrete Forderungen gestellt zu haben, verließen sie kurz darauf das Gebäude und stießen im Außenbereich auf ein bislang unbekanntes, älteres Ehepaar. Hierbei sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu einer Bedrohung des Paares gekommen. Im Anschluss flüchteten die Drei über die Winkeler Straße und überquerten auf ihrer Flucht auch den Schulhof einer dortigen Grundschule. Auch dort hätten sie mit den besagten Pistolen herumhantiert. Kurz darauf konnten die Drei durch herbeigeeilte Polizeistreifen in der Nähe des Schulgeländes angetroffen und festgenommen werden. Alle Drei wurden zur Dienststelle gebracht und mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe ihres Handelns sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun nach dem älteren Paar, welches vor der Bankfiliale in der Winkeler Straße gegen 11:40 Uhr auf die besagte Gruppe traf und bittet weitere Zeugen der Vorfälle sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Die Polizei weist daraufhin, dass das Führen solcher Anscheinswaffen in der Öffentlichkeit verboten ist und wie im vorliegenden Fall Polizeieinsätze auslösen kann. Wenn für die Polizei nicht zweifelsfrei feststeht, dass es sich um ungefährliche Waffen handelt, werden die Einsatzkräfte immer von gefährlichen Waffen ausgehen und ihr Handeln daran ausrichten.

2. Einbrecher versuchen Fenster aufzuhebeln, Niedernhausen, Kettelerstraße, Samstag, 09.07.2022, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 13.07.2022, 09:30 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Samstag bis Mittwoch versuchten Einbrecher in ein Niedernhausener Einfamilienhaus einzusteigen. Am Mittwochnachmittag meldete sich der Bewohner des Wohnhauses in der Kettelerstraße bei der Polizei, da er Aufbruchspuren an einem Fenster entdeckt hatte. Der verständigten Polizeistreife zeigte sich, dass unbekannte Täter in den Tagen zuvor versucht hatten ein rückseitiges Fenster aufzubrechen. Ersten Ermittlungen zufolge hielt das Fenster stand und verschaffte den Tätern so keine Einstiegsmöglichkeit. Diese ergriffen daraufhin die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 1.500 Euro beziffert.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Motorradhelm auf Parkplatz gestohlen, Walluf, Am Klingenweg, Mittwoch, 13.07.2022, 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde einem Motorradfahrer in Walluf sein Motorradhelm gestohlen. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr parkte ein 22-Jähriger sein Zweirad der Marke "Honda" vor einem Einkaufsmarkt in der Straße "Am Klingenweg" und ließ seinen Motorradhelm am Außenspiegel hängen. In der rund einstündigen Abwesenheit machte sich ein bislang unbekannter Dieb diese Gelegenheit zu Nutze und entwendete den mattschwarzen Helm im Wert von etwa 400 Euro.

Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

4. Unfall zwischen Linienbus und Traktor, Landesstraße 3374 zwischen Holzhausen über Aar und Michelbach, Mittwoch, 13.07.2022, 15:40 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag kam es zwischen den Aarbergener Ortsteilen Holzhausen über Aar und Michelbach zu einem Unfall, bei dem ein Traktor und ein Linienbus beteiligt waren. Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Traktor samt Anbau in Form eines Heuwenders die Landesstraße nach Michelbach. Zeitgleich befuhr eine 43-jährige mit einem Linienbus die Gegenfahrspur in Richtung Holzhausen über Aar. Ersten Erkenntnissen zufolge schätzte der Traktorfahrer beim Passieren des Linienbusses die Breite seines Gespannes falsch ein, sodass er mit dem angehängten Heuwender den Bus touchierte und dabei die Front- und Seitenscheibe des Busses zerstörte. Die Busfahrerin erlitt beim Unfall einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

