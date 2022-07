PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher hebeln an Wohnungstür +++ Kontrolle bringt Verstöße zu Tage +++ Zusammenstoß mit Radfahrer

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher hebeln an Wohnungstür, Niedernhausen, Ulmenstraße, Dienstag, 12.07.2022, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Dienstagnachmittags versuchten Unbekannte in eine Dachgeschosswohnung in Niedernhausen einzubrechen. Die Einbrecher suchten im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr unbemerkt ein Wohnhaus in der Ulmenstraße auf und machten sich daraufhin an der Wohnungstür der Dachgeschosswohnung zu schaffen. Nachdem sie vergeblich versuchten hatten diese aufzuhebeln, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und suchten geschwind das Weite. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zeugen des Einbruchsversuches oder der Flucht werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 mit er Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Kontrolle bringt Verstöße zu Tage, Eltville-Martinsthal, Mühlbergweg, Dienstag, 12.07.2022, 23:15 Uhr

(fh)Eine in der Nacht zum Mittwoch durchgeführte Verkehrskontrolle der Polizeistation Eltville brachte zwei Verstöße zu Tage. Gegen 23:15 Uhr entschieden sich die Beamten dazu im Bereich des Mühlbergweg Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer auf ihre Fahrtüchtigkeit zu kontrollieren. Es dauerte nicht lange, da fuhr ein 63-jähriger Mann in die Kontrollstelle ein. Bei der anschließenden Überprüfung des Eltvillers zeigte sich, dass seine Fahrerlaubnis durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde eingezogen worden war. Dies hatte eine Anzeige wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis zur Folge. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Kurz darauf der nächste Verstoß. Die Kontrolle einer 44-Jährigen zeigte, dass ihr Kraftfahrzeug nicht zugelassen und damit nicht versichert war. Auch hier wurde ein Verfahren eingeleitet.

3. Zusammenstoß mit Radfahrer, Oestrich-Winkel, Hallgartener Straße / Lindenstraße, Dienstag, 12.07.2022, 18:00 Uhr

Am Dienstagabend verletzte sich ein Radfahrer in Oestrich-Winkel im Rahmen eines Verkehrsunfalls. Gegen 18:00 Uhr befuhr eine 61-jährige Hallgartenerin mit ihrem Opel Meriva die Lindenstraße wollte bei abgesenktem Bordstein in die Hallgartener Straße einbiegen. Hier übersah sie ersten Ermittlungen zufolge einen 62 Jahre alten Radfahrer aus Winkel, welcher auf seinem Herrenrad auf der Hallgartener Straße unterwegs war. Es folgte ein Zusammenstoß, bei dem der Radler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde zunächst in ein Rüdesheimer Krankenhaus gebracht, welches er am selben Tag wieder verlassen durfte. Am Pkw und am Rad entstand ein Gesamtschaden von etwa 650 Euro.

